美海軍第七艦隊證實 軍艦例行性通過台灣海峽

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（中央社台北28日綜合外電報導）美國海軍第七艦隊今天證實，兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦在符合國際法的情況下，正例行性通過台灣海峽。

第七艦隊在聲明中說，美國海軍巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）今天例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

聲明還說，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

第七艦隊還在推特（Twitter）上傳相關照片。

路透社稍早引述美國3名官員說法報導，兩艘美國海軍軍艦正在台灣海峽的國際水域航行，為美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事升高與中國緊張關係後首見。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110828

裴洛西訪台後美艦首通過台海 國防部：全程掌握

（中央社記者游凱翔台北28日電）美軍表示，兩艘巡洋艦今天依據國際法航經台灣海峽，展現對印太區域承諾；國防部說，美艦由北向南航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態、狀況正常。這也是美國眾議院議長裴洛西訪台後，首次有美艦經過台海。



國防部中午發布新聞稿表示，兩艘美軍巡洋艦由北向南航經台灣海峽，通過台海南駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。



美國海軍第七艦隊發聲明證實，這兩艘巡洋艦分別為安提坦號（USS Antietam）、昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）。



美軍強調，兩艘巡洋艦依據國際法於今天航經台灣海峽，展現美國對於自由且開放的印太區域承諾，將在國際法允許的地方持續進行飛行、航行等相關行動。



這次也是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台，並歷經中國對台軍演、實彈射擊彈道飛彈，及無數次以戰機、船艦逾越台灣海峽中線後，首次有美艦航經台灣海峽。（編輯：謝佳珍）1110828