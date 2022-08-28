中共民用無人機侵擾金門烈嶼 國軍信號彈警示

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金防部表示，烈嶼地區27日發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對為民用無人機，部隊依程序射擊信號彈警示。圖為金門漢光實兵演練畫面。（金防部提供）

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（中央社記者游凱翔台北28日電）金防部今天表示，烈嶼地區昨天發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對為民用無人機，部隊依程序射擊信號彈警示；金防部強調，由於中共再三以無人機輕率挑釁，軍方後續將採取包括驅離等反制措施適切應處。

中國社群軟體「微博」再度流傳一段影片，一架中共無人機接近並拍攝金防部崗哨，除拍攝到國軍官兵之外，崗哨設施、機艦識別圖清晰可見。

陸軍金門防衛指揮部上午發布新聞稿表示，烈嶼地區昨天發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機，部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

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金防部指出，國軍以慎戰思維，秉持不輕啟戰端、不升高衝突基本原則，面對兩岸情勢，但因共軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對台灣國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。

針對反制中共無人機侵擾金門、馬祖的措施，國防部24日透過新聞稿表示，國軍已完成遙控無人機防禦系統建案，預計民國112年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅；學者則建議，軍方除了儘速將無人機干擾槍配賦外島，也可設置屬被動防禦的「防空氣球」，依地形及防區特性，分別部署不同防禦高度，反制低空來犯小型飛行載具。（編輯：蘇志宗）1110828