劉建國百工百業後援會成立 蔡英文期許旗開得勝

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（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）總統蔡英文今天出席民進黨雲林縣長參選人劉建國百工百業後援會成立大會，授予劉建國戰旗，期許旗開得勝；蔡總統說，雲林是此次九合一選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏。

雲林縣百工百業挺劉建國後援會成立大會，今天下午在虎尾農工活動中心舉行，民進黨雲林縣議員、鄉鎮市長等參選人，今天皆出席後援成立大會，蔡總統與行政院副院長沈榮津到場力挺。

蔡總統以民進黨主席身分授予劉建國戰旗，期許所有民進黨提名的參選人都能旗開得勝。蔡總統致詞強調，今天是此次九合一選舉民進黨第1次百工百業的造勢大會，雲林是此次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏。

蔡總統說，劉建國為雲林爭取到「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心」及台大醫院雲林分院虎尾院區擴建，讓雲林醫療水準再升級，讓雲林醫療照護更好。

蔡總統表示，台灣有一座「護國神山」，就是半導體產業，劉建國也爭取半導體產業來雲林投資，要讓雲林子弟可以留在故鄉打拚。

蔡總統指出，任何政策的推動，一定要有中央與地方的合作，如果地方政府與中央不同心，很多計畫都不能推動，給鄉親更好生活，所以年底選舉一定要選給劉建國。

蔡總統表示，台灣的經濟愈來愈好，政府有更多預算做更多的事，明年中央政府的總預算創新高，國防預算增加，給地方建設的預算也增加；另外，也增加社福預算，要解決少子化問題、照顧「老大人」。

蔡總統強調，11月26日選舉還有一項重要的事，就是18歲公民權修憲案複決案投票，大家一起投同意票，讓年滿18歲國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。（編輯：陳仁華）1110828