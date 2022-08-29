黃珊珊被稱變色龍 陳時中：藍營有些人經常在變

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（中央社記者林長順台北29日電）對於外界指涉黃珊珊是「政治變色龍」，民主進步黨台北市長陳時中今天受訪時指出，每個人都有自己的定位，藍營內有一些人物也經常在變，對特定的人這樣稱呼並不公平。

陳時中上午到都市再生願景館出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動，他接受媒體聯訪時做上述表示。

對於都更議題，陳時中指出，既然已提出政見，接下來應該對此議題更深入的了解，與更多人討論，進行滾動式修正。他認為，柯市府也做了很久，確實是有一些難度，這些難度在哪裡？該怎麼克服？不是用講的就會解決，一定要跟專家、實際工作的人進一步的討論，才能真正的解決問題。

陳時中昨天提到國民黨台北市長參選人蔣萬安「連手上握有權力都不知如何運用」，他今天被問到時進一步表示，「這是我當市民的擔心」。

至於無黨籍台北市長參選人黃珊珊被指為「政治變色龍」，陳時中指出，每個人都有自己的定位，人都一定會有所改變，畢竟藍營內有一些人物也經常在變，對特定的人這樣稱呼並不公平。

媒體詢問，副總統賴清德9月中將展開輔選的看法，陳時中說，非常歡迎副總統讓民進黨在選舉時得到大家認同。

對於有議員參選人對疫苗封存問題對他提告，陳時中表示，這是政治動作，讓司法調查清楚也是一件好事。（編輯：張銘坤）1110829