林佳龍競辦稱市府賣社宅 侯友宜：沒有標售計畫

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天指新北市政府有意標售板橋區民權段上的青年社會住宅；新北市長侯友宜表示，財政局已經說明過了，完全沒有這樣一個標售計畫。

林佳龍競辦發言人李坤城及何博文召開記者會，李坤城指出，青年社會住宅就是要留給年輕人，新北市長侯友宜罔顧青年居住正義，還找年輕人當競選辦公室發言人，看似重視年輕人，卻賣掉年輕人的未來和年輕人的希望。

何博文表示，依新北市政府財政局於2017年發的新聞稿，當時就清楚寫市府分回的房地將作為青年社會住宅，增加青年朋友就業居住友善空間。

何博文說，當時民權段公辦都更曾找3家機構鑑價，最高是2樓以上平均單價為1坪新台幣69.5萬元，現在卻1坪可賣到82萬元到91萬元，若變賣社宅，房價還可能再上漲。他質疑市府是犧牲年輕人權益，來助長房價炒作，卻拿3名年輕發言人做門面。

侯友宜下午出席市政活動時接受媒體聯訪，再就變賣社 宅質疑表示，「財政局已經說明過了，完全沒有這樣一個標售的計畫」。

侯友宜競選辦公室也發布新聞稿指出，關於板橋民權段都更分回房屋，新北市府早在今年6月就已對外說明「沒有要標售」，除可規劃社宅外，也可提供給申請租金補貼的民眾，照顧對象更多元，期盼林佳龍團隊勿為了選舉捏造謠言，哄騙市民。

侯辦指出，林佳龍完全不了解新北市，不做功課，就只想選舉，「整天呼口號說要支持年輕人，根本像是少數喜歡講大話哄騙年輕人的大人，最終只為了自己坐享其成」。（編輯：方沛清）1110829