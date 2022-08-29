林佳龍質疑涉賣都更分回房 侯友宜指無標售計畫

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）29日表示，到新北市選舉委員會登記參選後，將舉辦更大造勢活動。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年8月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚質疑新北市政府涉變賣板橋區民權段都更分回房，呼籲監察院介入調查。新北市長侯友宜今天下午針對社宅案表示，完全沒有這樣一個標售的計畫。

林佳龍晚間到三重參加造勢活動時接受媒體聯訪，他對明天將到新北市選舉委員會登記參選一事表示，明天去登記後就進入新階段，將會舉辦更大造勢活動，等到號次抽籤後會進入最後衝刺。

媒體詢問，對於新北市政府是否販售板橋民權段公辦都更分回房案的看法。

對此，林佳龍表示，議員指板橋民權段的公辦都更分回房是要做社宅的，但建商卻已在銷售中。表面用要蓋社宅來辦公辦都更，後來卻要改為一般的住宅去賣，違反居住正義，呼籲監察院介入調查。也希望侯友宜能「刀下留宅」。

林佳龍競辦發言人李坤城、何博文今天下午召開記者會，何博文表示，依據新北市政府財政局於西元2017年發布新聞稿，當時就清楚寫著市府分回的房地將作為青年社會住宅，但如今卻要變賣。

侯友宜今天下午出席市政活動時接受媒體聯訪，再就林佳龍陣營質疑變賣社宅的說法表示，「財政局已經說明過了，完全沒有這樣一個標售的計畫」。

侯友宜競選辦公室也發布新聞稿指出，關於板橋民權段都更分回房屋，新北市府早在今年6月就已對外說明「沒有要標售」，期盼林佳龍團隊勿為了選舉捏造謠言，哄騙市民。（編輯：戴光育）1110829