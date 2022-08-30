對比式民調 鄭文燦：鄭寶清比鄭運鵬少10個百分點

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦表示，民進黨提名縣市首長的對比式民調中，前立委鄭寶清比民進黨桃園市長參選人鄭運鵬少了10個百分點；民進黨不會去打壓任何人，民調一定嚴謹客觀。

鄭寶清日前宣布脫黨參選桃園市長。鄭文燦昨天接受電視節目專訪、今天晚間播出，他指出，黨內首長提名都要做對比式民調，當初前新竹市長林智堅民調結果最高，而鄭運鵬又比鄭寶清高出大概10個百分點，兩輪的民調結果都有跟鄭寶清說。

鄭文燦說，人生不是只有一場選舉，上次鄭寶清要選立委的時候，他也幫忙勸退另一名想挑戰參選的人而成全支持鄭寶清，「從政個人不重要，團隊才重要」。

鄭文燦表示，民進黨不會去打壓任何人，民調一定嚴謹客觀，最近一次也有針對鄭寶清、鄭運鵬，去和國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶進行三組對比，結果是鄭運鵬比鄭寶清高了10個百分點。

他還說，民進黨徵召的程序完備，如果用個人情感、意見推翻，不是民進黨傳統，「從政的過程有時候站在舞台上，有時候站在舞台下」，是民主的常態。

鄭文燦指出，這次選舉是重中之重，為台灣更是為了桃園，通過這個考驗才能為2024加分；這段時間很多人都勸鄭寶清，希望相忍為台灣，而且從政不是為一次選舉，選舉都有人委屈過。（編輯：陳彥鈞）1110830