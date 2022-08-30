更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本經營之神稻盛和夫90歲辭世 創立京瓷率領日航起死回生
首頁 / 政治

鄭文燦指民調落後鄭運鵬 鄭寶清：非事實

2022/8/30 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市長鄭文燦指前立法委員鄭寶清民意調查落後民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬，但已宣布參選桃園市長的鄭寶清今天說，鄭文燦說的民進黨桃園巿長提名民調不是事實，公然說謊。

鄭文燦在昨天晚間播出的政論節目表示，民進黨提名縣市首長對比式民調中，鄭寶清比鄭運鵬少了10個百分點，兩輪民調結果都有跟鄭寶清說。

鄭寶清下午在社群網站臉書（Facebook）表示，他21日和鄭文燦見面時，鄭文燦稱會向民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀反映，再以民調決定人選，但這方式不是他主張的公開、公正、公平，23日鄭文燦提出要找他和前民進黨主席許信良見面，他沒同意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，前立法院長蘇嘉全22日傳達民進黨願做他和鄭運鵬的民調，贏者出線，但他認為這方式沒公開、公正、公平民調依據；蘇嘉全23日再度傳達，蔡英文希望24日見面，但他認為沒公開、公正，密室協商決定人選，違背他的信仰和堅持，只好婉拒。

鄭寶清表示，如果原先提名過程公開、公正，為何還要補做民調？參加政治總是要犧牲，仍會堅定向前走。（編輯：李明宗）1110830

鄭寶清
5700萬研究計畫報告遭指抄襲 張善政：蒐集資訊非論文寫作 對比式民調 鄭文燦：鄭寶清比鄭運鵬少10個百分點
鄭文燦
鄭寶清宣布參選 張善政：沒有三打一的問題 鄭運鵬登記參選展團結 鄭文燦：不怕選情三打一
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族