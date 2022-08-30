鄭文燦指民調落後鄭運鵬 鄭寶清：非事實

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市長鄭文燦指前立法委員鄭寶清民意調查落後民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬，但已宣布參選桃園市長的鄭寶清今天說，鄭文燦說的民進黨桃園巿長提名民調不是事實，公然說謊。

鄭文燦在昨天晚間播出的政論節目表示，民進黨提名縣市首長對比式民調中，鄭寶清比鄭運鵬少了10個百分點，兩輪民調結果都有跟鄭寶清說。

鄭寶清下午在社群網站臉書（Facebook）表示，他21日和鄭文燦見面時，鄭文燦稱會向民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀反映，再以民調決定人選，但這方式不是他主張的公開、公正、公平，23日鄭文燦提出要找他和前民進黨主席許信良見面，他沒同意。

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他說，前立法院長蘇嘉全22日傳達民進黨願做他和鄭運鵬的民調，贏者出線，但他認為這方式沒公開、公正、公平民調依據；蘇嘉全23日再度傳達，蔡英文希望24日見面，但他認為沒公開、公正，密室協商決定人選，違背他的信仰和堅持，只好婉拒。

鄭寶清表示，如果原先提名過程公開、公正，為何還要補做民調？參加政治總是要犧牲，仍會堅定向前走。（編輯：李明宗）1110830