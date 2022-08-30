天駒部隊改常態部署 蔡總統慰勉空防第一線飛官
2022/8/30 15:14（8/30 16:16 更新）
總統蔡英文（左3）30日視導澎湖天駒部隊，並與IDF經國號飛官合影，並比讚感謝守護台灣安全。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日
（中央社記者游凱翔澎湖30日電）中共戰機頻擾台，位處「空防第一線」澎湖天駒部隊，從原本每年4月至9月進駐，因區域情勢調整為常態部署；總統蔡英文今天下午前往天駒部隊機堡慰勉前線飛官，並頒發加菜金，感謝守護台海安全。
美國眾議院議長裴洛西月初訪台，中共隨即宣布在台灣周邊海域軍事演習，並實彈射擊東風系列彈道飛彈，在軍演結束後迄今，仍派遣機艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），甚至逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。
秋節將近，蔡總統下午前往澎湖，依序視導空軍天駒部隊、澎湖防衛指揮部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍一四六艦隊，將在最後視導海軍艦隊時精神講話；全程由國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄等人陪同。
蔡總統首站到天駒部隊，聽取單位簡報後便前往機堡頒發飛行官及地勤人員加菜金，並與飛官「比讚」合照，蔡總統也表示「你們辛苦了」；機堡內的經國號戰機則掛載響尾蛇飛彈、天劍二型飛彈，象徵空軍守護空防決心。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
空軍澎湖天駒部隊是空防第一線，由台中清泉崗基地（三聯隊）、台南空軍基地（一聯隊）組成，這項任務自1964年實施，早年進駐F-5E戰機，IDF經國號戰機成軍後即接手任務，至於派遣IDF戰機原因，是因為國軍三型主力戰機中，IDF所需緊急起飛時間最短，可有效替本島爭取空防預警時間。
現場軍方人士表示，天駒部隊戰機過去每年4月至9月間進駐馬公機場，近年因應中共敵情威脅，已改成常態性部署，並依季節適時調整兵力；天駒部隊進駐馬公期間，軍、民航機都必須協調跑道使用順序以配合戰備任務，確保空防安全。（編輯：林興盟）1110830
總統蔡英文30日視導澎湖天駒部隊，並頒發加菜金，圖為飛官高舉手中加菜金，感謝蔡總統視導。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日
總統蔡英文（前左）30日視導澎湖天駒部隊，並頒發加菜金。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。