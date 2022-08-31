登記參選 陳時中：努力走向勝選、政見爭取認同

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民進黨台北市長參選人陳時中（前右）31日上午前往台北市選舉委員會，在競選總部主委、前副總統陳建仁（前左）等人陪同下登記參選。中央社記者鄭清元攝 111年8月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天登記參選，表示將努力走向勝選，提出更多具體政見以爭取市民認同，當選後更要用盡全力打破台北的停滯，讓台北充滿希望、持續進步。

陳時中今天在前副總統陳建仁、立委管碧玲、林楚茵、吳思瑤及多名議員、議員參選人陪同下前往台北市選委會登記參選。

陳時中致詞說，走進選委會登記只是一小步，但這步跨出去後就不能停，要努力走向勝選，為了推動台北市的建設與發展跨出一大步，成為把事做好、台北更好、台灣共好的市長。

陳時中表示，登記參選伴隨而來的是更大的責任，感謝在場10名不同年齡層的小朋友與他們的父母，讓他看到未來的責任何其重大，他將做一名稱職的候選人，提出更多具體政見以爭取市民認同。

陳時中承諾，當選後將用盡全力打破台北的停滯，將台北打造成一座充滿希望、持續進步的城市，透過強化與世界的連結、活用深厚的文史底蘊、推動城市降溫、公共廁所廣設免治馬桶、規劃在校安親等方式，把大家照護好。

致詞尾聲，國民黨台北市議員秦慧珠與團隊恰巧要進入登記，一邊高喊「秦慧珠凍蒜」一邊路過，陳時中先停下致詞，提醒「稍微讓他們過去」，秦慧珠則批評「還沒當選就把路擋起來不讓其他候選人走，當了市長還得了啊」。

陳時中僅回應一句「謝謝」，便繼續強調18歲公民權的重要性，呼籲選民支持；會後接受媒體聯訪時表示，競選期間大家都維持風範正常競選，會再注意是否妨礙到別人。

對於今天邀請10名小朋友與父母出席，陳時中受訪說，台北市應是年輕、充滿希望的都市，這幾年人口流失了一些，希望透過各項福利補助讓年輕力量回到台北，讓台北更好。（編輯：李錫璋）1110831

民進黨台北市長參選人陳時中（前中）31日上午前往台北市選委會登記參選，登記前與民進黨台北市議員參選人一同喊聲，為選情造勢。中央社記者鄭清元攝 111年8月31日