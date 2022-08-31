新竹藍營大團結 楊文科陪同林耕仁登記參選

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）31日在新竹縣長楊文科（2排右3）等人陪同下登記參選。林耕仁表示，過去擔任議員期間，都與市民站在一起，未來當選市長會持續為人民打造優質城市。（林耕仁競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月31日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在新竹縣長楊文科、新竹市議長許修睿等人陪同下登記參選；林耕仁表示，過去6屆議員任期，都與市民站在一起，未來當選會持續為人民打造優質城市。

林耕仁在登記完畢後接受媒體聯訪表示，城市教育品質要提升、交通問題要改善、學生和婦女安全再強化、生活環境要舒適減壓，才能讓下一代、下下一代都能在新竹安居樂業。

林耕仁指出，過去擔任6屆議員，將近25年都與市民站在一起，秉持「市民的小事就是政府的大事」，監督市政、把關預算、反映市民需求，務實做事，是他的從政價值，未來會持續做下去。

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林耕仁說，年底選舉不應該是分化、對立，而是進步、對話，用市政願景爭取認同，以具體政見說服民眾；選舉不是讓彼此因為意識形態而分裂，而是要透過理性思辯，讓城市更團結，找出新竹下一個階段的方向，然後一起往前邁進。

到場陪同登記的新竹縣長楊文科受訪說，林耕仁25年的服務是金字招牌，先前他們兩人有談及新竹縣市在交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題，肯定林耕仁對市政相當熟稔，期許國民黨團結力量大，讓林耕仁高票當選，讓新竹不一樣。（編輯：陳仁華）1110831