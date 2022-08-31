楊鎮浯競選連任登記 高喊金門不走回頭路

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尋求連任的國民黨籍金門縣長楊鎮浯（前左2）31日在國民黨立委陳玉珍（前左）等人陪同下，完成縣長參選人登記作業。（楊鎮浯競選總部提供）中央社 111年8月31日

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（中央社金門縣31日電）尋求連任的國民黨籍金門縣長楊鎮浯今天完成登記，並喊出「金門不走回頭路！」等口號。連同已完成登記的李應文和洪志恒，現有3人角逐金門縣長。前縣長陳福海是否參選，也倍受關注。

楊鎮浯上午在立委陳玉珍、國民黨金門縣黨部主委吳興邦，以及縣議員、5鄉鎮長、各級黨籍候選人與各姓宗親、鄉親等近200人陪同下完成登記；過程中「凍蒜」聲不斷，搭配「永遠不回頭」激昂高亢的競選歌曲，營造出團結與連任氣勢。

楊鎮浯表示，4年前對民眾的承諾，包括縣政革新、尊重制度、財政紀律與人事精簡等項目，如今都已繳出成績單；就連以往最被詬病的離島醫療問題，滿意度也是大幅成長，顯見金門近幾年的進步，民眾有目共睹。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，楊鎮浯表示，縣政團隊陪伴民眾走過艱困時刻的同時，公共建設的腳步也未曾停歇，金門大橋、水頭商港旅服中心、馬山港的規劃等都一一落實。

楊鎮浯表示，首屆任期為金門處理不少長年無法解決的問題，「起厝起一半，師傅毋湯換」，金門的改變已經開始，不能再走回頭路；尤其兩岸關係日益嚴峻，金門擁有地理位置優勢，一定要在兩岸間扮演起關鍵角色並掌握發展機遇，而他正是最適合帶領金門突破兩岸困境的人選。

擔任楊鎮浯競選總部主委的陳玉珍說，楊鎮浯熟稔中央政策與兩岸事務，是最適合縣長人選，呼籲鄉親繼續支持、協助連任。

國民黨籍金門縣議員李應文已在昨天搶頭香，以無黨籍身分完成登記參選縣長；無黨籍的洪志恒也在今天上午登記。此外，前金門縣長陳福海仍在母喪中，幕僚是否會在9月2日前代為登記，倍受關注。（編輯：郭諭儒）1110831