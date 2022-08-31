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德學者：中國軍演刺激歐商調整供應鏈

2022/8/31 16:39
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（中央社記者林育立柏林31日專電）歐洲國家高度關注台海情勢，德國智庫學者安達彩在一場研討會指出，中國軍演刺激歐商調整供應鏈，遠景基金會執行長賴怡忠則呼籲歐洲強化與台灣的經貿合作。

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）30日舉辦線上研討會，邀請德國、斯洛伐克、台灣學者討論台海情勢對歐洲的影響。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）分析師安達彩（Aya Adachi）表示，中國將上百種台灣農產品、食品列入制裁，暫停天然砂出口到台灣，不過對台灣總體經濟影響有限，畢竟中國在高科技仍仰賴外國，不大可能對科技大廠下手。

她指出，這次中國軍演刺激歐洲企業正視地緣政治，考慮調整供應鏈，不過供應鏈的重組需要時間和成本；由於台灣是高科技重鎮，如果中國入侵台灣對歐洲來說將是一大災難。

遠景基金會執行長賴怡忠分析，從規模、範圍和時間來看，這次軍演與1996年台海危機有多處不同，首先是中國首次發射飛彈穿越台灣上空，還落入日本專屬經濟海域，並結合海空軍對台灣進行高密度侵擾，企圖在台海建立新常態。

他說，幸好軍演對台灣社會衝擊有限，多數人民生活未受影響，七大工業國集團（G7）、美國、日本、澳洲、歐盟、印度都發表聲明支持區域和平穩定。

賴怡忠呼籲歐洲國家強化與台灣的經貿合作，將民主國家團結在一起。

駐斯洛伐克代表李南陽強調，這次軍演讓歐洲國家認清中國的真面目，提高國際社會對台灣的關注，為避免受制於中國，民主國家應加速供應鏈多元化的腳步。（編輯：黃自強）1110831

賴怡忠
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