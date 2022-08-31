滿足醫療人力需求 112年護理師國考將增加至3次

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（中央社記者賴于榛台北31日電）考選部今天發布新聞稿指出，111年2次護理師國考，已增加逾7000多名專業護理人力；而為滿足醫療人力需求，112年將在固定的2次基礎上，增辦第3次護理師考試。

根據考選部統計，今年2次專門職業及技術人員高等考試護理師考試，及格的護理師第一次計1031人，第二次計6018人，共計7049人。

考選部指出，上述人力都是在學校受過良好的養成教育，再通過國家考試在基礎醫學、基本護理學與護理行政、內外科護理學、產兒科護理學、精神科與社區衛生護理學等科目的考驗，正式成為健康照護生力軍。

考選部表示，醫事人員數量和素質與民眾生命安全及身心健康息息相關，尤其身處健康照護第一線的護理人員，幾乎占醫事人力一半以上，截至目前為止，共累計逾18萬人通過護理師考試，是台灣醫療保健體系中不可或缺的職務。

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考選部說，護理師考試每年舉辦2次，除了1、2月間舉行一次外，另配合學校畢業時間每年於7、8月定期舉辦一次，以利護理科系畢業學生儘快取得執業資格。

考選部指出，為緩解疫情衝擊下緊繃的醫療運作系統，並提供各地醫療院所、長期照顧養護中心、護理之家、縣市地方衛生單位及學校等職場充足的護理人力，112年除原有2次考試，將在11月增辦第3次護理師考試，以滿足國家防疫與常態醫療的人力需求。（編輯：翟思嘉）1110831