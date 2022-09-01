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戈巴契夫辭世 外交部透過外館向家屬表達哀悼

2022/9/1 12:03
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（中央社記者黃雅詩台北1日電）前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）8月30日辭世，外交部今天表示，戈巴契夫推動自由民主普世價值的貢獻，令人永垂於心。外交部並已透過駐處就近向戈巴契夫的家屬轉達台灣政府的哀悼。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體詢問時表示，戈巴契夫30日辭世，享耆壽91歲，他擔任前蘇維埃社會主義共和國聯邦最高總書記，亦即蘇聯的末代領導人，任期間堅持推動改革開放，促使專制的蘇聯政體逐步轉型，最終和平解體。

歐江安表示，戈巴契夫任內也促成東歐國家的民主化、以及推倒分隔東、西德的柏林圍牆。他對於終結冷戰鐵幕功不可沒，致力推動民主發展的勇氣令人敬佩。

歐江安指出，戈巴契夫對促成俄羅斯與歐洲地區的和平扮演關鍵性角色，他曾於1994年訪問台灣，當時會晤故前總統李登輝，並當面表達對台灣民主化改革的支持，他訪台拜會立法院，並在立法院發表演說，充分展現對台灣政經情勢的關心，以及對台灣持續推進民主化的支持。

歐江安表示，戈巴契夫對於推動自由民主的普世價值，卓越的貢獻令人永垂於心。政府將持續與理念相近國家深化合作，共同對抗威權擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域與全球的和平穩定。（編輯：郭無患）1110901

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