更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
戈巴契夫逝世
新聞專題
戈巴契夫逝世2/9
首頁 / 國際

戈巴契夫辭世 俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

2022/9/1 00:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科31日綜合外電報導）前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）昨天辭世，享耆壽91歲。俄國政府今天讚揚他幫助結束冷戰，但稱他對西方的浪漫主義是場錯誤。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在社群平台Telegram發表悼文指出：「戈巴契夫是對世界歷史進程有重大影響的從政者及政治家。他帶領我們的國家經歷複雜、變化劇烈及大規模的外交政策、經濟及社會挑戰。」

另一方面，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則在莫斯科舉行的一場論壇中表示，戈巴契夫對西方的「浪漫」希望是場錯誤，必須在蒲亭執政下進行調整。

培斯科夫指稱，戈巴契夫曾經真心希望相信，冷戰將會結束，新的蘇聯、全世界與西方將迎來一段永久的浪漫時期。

他還表示，戈巴契夫的浪漫主義是場錯誤，俄羅斯與西方沒有浪漫期，雙方的蜜月期沒有進展，俄國的敵人們展現出嗜血的一面。（譯者：陳正健）1110901

戈巴契夫
改革推手碰到帝國野心家 戈巴契夫對蒲亭又愛又恨 戈巴契夫過世 北京表示哀悼
培斯科夫
俄羅斯暫停北溪1號天然氣供應 歐洲電力再拉警報 有助止戰或只發洩怒氣 禁俄人入境歐洲引論辯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
改革推手碰到帝國野心家 戈巴契夫對蒲亭又愛又恨