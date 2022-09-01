戈巴契夫辭世 俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）昨天辭世，享耆壽91歲。俄國政府今天讚揚他幫助結束冷戰，但稱他對西方的浪漫主義是場錯誤。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在社群平台Telegram發表悼文指出：「戈巴契夫是對世界歷史進程有重大影響的從政者及政治家。他帶領我們的國家經歷複雜、變化劇烈及大規模的外交政策、經濟及社會挑戰。」

另一方面，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則在莫斯科舉行的一場論壇中表示，戈巴契夫對西方的「浪漫」希望是場錯誤，必須在蒲亭執政下進行調整。

培斯科夫指稱，戈巴契夫曾經真心希望相信，冷戰將會結束，新的蘇聯、全世界與西方將迎來一段永久的浪漫時期。

他還表示，戈巴契夫的浪漫主義是場錯誤，俄羅斯與西方沒有浪漫期，雙方的蜜月期沒有進展，俄國的敵人們展現出嗜血的一面。（譯者：陳正健）1110901