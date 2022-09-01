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登記選桃園市長 鄭寶清談黨紀處分：意料之內

2022/9/1 12:12
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（中央社記者葉臻桃園1日電）前立法委員鄭寶清今天登記參選桃園市長時說，民主進步黨已失去建黨精神和核心價值，為對抗威權體制和密室協商，要發起新黨外運動；至於可能的黨紀處分，鄭寶清說，在預料之內。

媒體詢問是否接受黨紀處分？鄭寶清表示，在預料之內，「很多前輩也早就被開除了」。

鄭寶清上午在支持者陪同下，到桃園選舉委員會登記參選並接受媒體聯訪表示，民進黨創黨精神追求民主、法治、自由、人權，這是對抗中國最好利器，但現在變成一人一派威權體制、密室協商。

他說，希望大家一起讓台灣留下民主火種，這次選舉是勇敢、誠信選舉，讓桃園再次成為民主聖地。

鄭寶清表示，民主政治很重要是在地、在行、在心，「如果只是來借個廁所就離開，不會了解人民的需求」。他生長在桃園，死了也會埋桃園，在桃園從政、對這塊土地有感情，會盡所有力量讓桃園往前走，相信投票時年輕人和知識分子會知道改變對台灣、桃園有利。（編輯：李明宗）1110901

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