陳時中：曾向宋楚瑜請益 爭取重要政治人物支持

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（中央社記者蕭博文台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，曾向親民黨主席宋楚瑜請益政治、民生議題。媒體問到是否爭取宋楚瑜支持，陳時中回答，會爭取任何人的支持，尤其這樣重要的政治人物。

宋楚瑜昨天受訪表示，台北市3名市長參選人都曾找過他。

陳時中上午出席漸凍人協會25週年數位藝術展開幕記者會，會前接受媒體聯訪時對此回應，陳時中指出，宋楚瑜對政治、民生議題有相當見地，因此曾向宋楚瑜請益。

媒體詢問，有媒體人士指稱前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊近來成長的票就是吸到陳時中的票。對此，陳時中回答，這不太容易，還是有相當程度的區隔。

對於媒體人士指稱陳時中如同西元2018年的民進黨台北市長候選人姚文智，陳時中指出，姚文智是好朋友，也是他非常尊敬的前輩。

媒體追問，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評陳時中育兒政策是煙火式政見。對此，陳時中表示，這是一個全套式政見，除了中央的「0到6歲國家跟你一起養」，還增加坐月子補助、育嬰指導員等，是一系列、有計畫的政策，幫助新生兒父母能夠生育、養育更安心。

另外，陳時中在漸凍人協會25週年數位藝術展開幕記者會致詞時指出，他最好的大學同學就是漸凍人，因此知道漸凍人聽得到旁人說什麼卻無法回應的痛苦，讓他知道人與人之間的關係與溝通非常重要。

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陳時中說，他的朋友聽得見但無法表達，所以都用心靈溝通，過去常打電話跟朋友說話，朋友能發出聲音但無法完整表達，但他心裡可以感受到朋友想向他說什麼。

陳時中希望各界也能關心漸凍人周遭的人，因為他們相當需要社會協助，並提醒漸凍人周遭的人，雖無法得到漸凍人的回饋，但千萬記得漸凍人是懂的、是需要關心的，也期望科技越來越進步，讓漸凍人的溝通維持更長久。（編輯：戴光育）1110901