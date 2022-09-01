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鄭寶清登記參選 鄭文燦：不要低估民進黨支持者

2022/9/1 15:58
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（中央社記者葉臻桃園1日電）前立法委員鄭寶清今天登記參選桃園市長。桃園市長鄭文燦表示，尊重鄭寶清的選擇，但不要低估民進黨支持者的智慧，民進黨凝聚力強，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬選情非常穩定上升。

鄭文燦下午出席市政會議中途接受聯訪，媒體詢問是否民進黨會在下週的中評會上，開除鄭寶清的黨籍？

鄭文燦表示，黨紀問題由中央黨部統一回答，鄭寶清選擇了不同方向、陣營，「尊重他的選擇」；民進黨的支持者對於黨有一定的認同，也知道選擇背後的價值，「不要低估民進黨支持者的智慧，我想他們都會做出決定」，至於個別的人離開黨、選擇去跟誰站在一起，甚至反向的批判黨，都是個人的選擇。

媒體追問，會不會認為鄭寶清破壞團結，如果最後選舉結果不如預期，鄭寶清得負最大責任？

鄭文燦表示，目前鄭運鵬的選情非常穩定上升，民進黨的凝聚力也非常強，想要以參選作為破壞者、破壞這場選舉，不是參選的目的，也不會有贏家；相信最後鄭運鵬還是會脫穎而出，目前鄭運鵬的民調已經微幅領先，只要步步為營、穩紮穩打，會讓整個支持者都凝聚起來。（編輯：張銘坤）1110901

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