為國際技能競賽選手授旗 賴清德：你們是台灣之光

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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統賴清德今天為2022國際技能競賽代表團授旗典禮，他說，選手們是台灣之光，希望他們能夠成為技職教育的典範，讓更多年輕人認知到，技職教育可以為國爭光、可以成為隱形冠軍。

勞動部指出，2022國際技能競賽將於9月7日至11月26日舉行，這屆競賽因應疫情，改在15個國家分流主辦各職類賽事，台灣共有50職類、57名國手出賽；出國前夕，透過授旗儀式，為選手勉勵。

賴副總統、勞動部長許銘春下午出席授旗典禮。許銘春說，選手們代表國家出國比賽，用技能讓世界看到台灣，這些選手將來都是產業技術重要的一股力量。

賴副總統說，選手們能夠成為國家代表團的代表，都是各領域翹楚、是台灣之光，上屆的國際技能競賽，台灣總獎牌數世界排名第三，這次他預期大家也會有很好表現。

賴副總統指出，選手們能為國爭光，一方面是有天賦，一方面是日以繼夜、辛苦訓練，才有今天的成績，選手們能夠承擔起訓練的寂寞、挫折、不斷精進，這不是容易的事。

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另外，賴副總統也提醒，這趟出去當然志在奪標，但也希望選手們不要錯過難得的國際賽事交流機會，因為他山之石可以攻錯、一山還有一山高，在國際舞台上看看別人強的地方，利用機會開拓視野提升技能，也不忘交朋友，未來還可以持續交流。

賴副總統認為，技職教育對社會越來越重要；不過，台灣家長常把孩子優先送往普通高中，他希望能夠以選手們的成功，做為技職教育典範，讓更多年輕人認知到，技職教育可以為國爭光、可以成為台灣之光、可以成為隱形冠軍，讓有天賦、意願從事這工作的人得到鼓勵，讓台灣社會更多元發展，社會才會越來越進步，國力才會越來越強。（編輯：蘇志宗）1110901