約宋楚瑜見面被婉拒 柯文哲：不知理由會繼續邀約

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今證實，2、3個月前想拜會親民黨主席宋楚瑜但被婉拒。柯文哲說，他不知道理由，會繼續邀約，但坦言仍有可能再被拒絕。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，國民黨議員鍾小平問，是否有為前副市長黃珊珊想拜會宋楚瑜，卻遭到婉拒？柯文哲回答確有此事，大約2、3個月前。

柯文哲說，以前會定期去拜訪宋楚瑜，但不知道這次被拒絕的理由是什麼。

鍾小平問，對方是不是回覆以後見面順其自然、沒時間表？柯文哲回「對」，而還會不會繼續約訪？柯文哲說會，但仍有可能再被拒絕。

國民黨議員汪志冰則批柯文哲「吃人家豆腐」，因為黃珊珊目前還是親民黨籍，但選市長是用無黨籍，對宋楚瑜來說幫忙站台很尷尬。

汪志冰表示，當初宋楚瑜去中國大陸訪問，身為發言人的黃珊珊一嗅到情勢不對立刻請辭切割；宋楚瑜又曾是前總統蔣經國的秘書，為顧念舊情，可能即便支持黃珊珊也不會站台。

汪志冰並說，她個人認為，除非黃珊珊跟宋楚瑜道歉並用親民黨籍參選，不然到投完票兩人都不會同台。

此外，汪志冰緊接著問大巨蛋議題，並問柯文哲如何看待民進黨台北市長參選人陳時中說「保證安全、體育優先並公布檔案」的大巨蛋政見。

柯文哲表示，陳時中能不能講出讓大巨蛋更安全的具體方法？且大巨蛋本來就是體育優先，剩下才是其他用途；至於檔案公布就更好笑，「我們全都公布了，他想還去挖什麼檔案沒有公布？」（編輯：張銘坤）1110901