林佳龍競選歌曲「新北大翻新」 金曲獎評審操刀

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（中央社記者高華謙新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天公布競選歌曲「新北大翻新」，由金曲獎評審周恒毅擔任製作人。林佳龍說，歌曲讓他進階為Rocker候選人，他並提出3願景，要讓新北大翻新。

林佳龍競選辦公室公布競選歌曲「新北大翻新」，走搖滾風，製作人周恒毅是五月天樂團鍵盤手，多次擔任國內金曲獎、金音獎評審。

周恒毅說，初版歌曲風格較為傳統，不符合「大翻新」，現在第二版改採比較獨立樂團的風格，還邀請管樂團「哈管幫」編入管樂，讓歌曲更明亮豐富，象徵百工百業一起挺林佳龍。

創作者許霈文表示，這首歌以台語寫成，從基層心情帶出林佳龍政策願景。他看見林佳龍一步一腳印擘劃市政推動建設，而林佳龍努力為民服務、追求改變現狀，正是搖滾精神，希望林佳龍能帶領新北成為最Rocker城市。

林佳龍說，太喜歡這首歌，這是年底選戰所有候選人推出的第1首競選歌曲，而競選歌曲可以定調一場選舉並感染人心，這首歌詞像是「咱有新北的志氣，戰力第一名」「加油啦新北人」都以簡單有力字眼打動人心，喚起凝聚、營造新北人的認同。

林佳龍表示，新北市至少要做到3件事，首先是扮演新的首都圈火車頭，新北市身為擁400萬人口的最大城市，緊鄰台北市、基隆市、桃園市與宜蘭縣，新北動起來就會讓首都圈1000萬人口動起來，這是其他城市無法取代角色。

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他說，第2項是要推動和國際接軌，除了招商引資，也要提升觀光旅遊，現在狀況是旅客從桃園進出、到台北吃住，新北有最豐富文化和地景，應好好利用發揮。

最後，林佳龍表示，新北市是許多人的新故鄉，許多人都來追求新希望，新北應該要有新的生活品質，成為宜居、以人為本的智慧城市；以這3點回頭看，會發現新北升格12年沒有改變，還停在台北縣層次。（編輯：張銘坤）1110901