白饅頭論述 侯友宜選辦要求道歉、林佳龍指譬喻

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民進黨新北市長參選人林佳龍日前在專訪時說，新北市長侯友宜像白饅頭、吃到第3顆會中毒；侯友宜選舉辦公室2日要求林佳龍向饅頭業者道歉。林佳龍（中）2日表示，這句話是引用馬克思「三塊麵包」的論述，只是譬喻。中央社記者高華謙攝 111年9月2日

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北2日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，新北市長侯友宜像白饅頭、吃到第3顆會中毒。侯友宜選辦今天要求林佳龍向饅頭業者道歉。林佳龍說，這是源自馬克思的話，只是譬喻。

林佳龍日前接受聯合新聞網專訪，節目昨天播出。他被問到「用一個食物形容侯友宜」時表示，侯友宜像白饅頭，比較單調且很乾，白饅頭雖然很重要、可以吃飽，但人生不是只有吃飽。

林佳龍在專訪時指出，人吃了第1顆饅頭會活下來，因為沒吃可能會死；吃第2顆很幸福，有飽足感；吃第3顆可能會中毒，因為太肥胖可能會生病，「我跟他剛好2個對比，他是在既有體制下執行的人，我是想要改革制度跟體系的人」。

對此，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今天表示，饅頭不僅是庶民食物，全台更有許多民眾、庇護工場靠賣饅頭過生活，林佳龍的發言無疑造成饅頭業者衝擊，呼籲林佳龍向全台饅頭業者道歉。

林佳龍上午與民主進步黨立委林淑芬到五股賀聖宮參拜後接受媒體聯訪表示，這句話是引用馬克思「三塊麵包」的論述，在談人的需求，吃第1塊麵包是為求生，一定要讓每個人吃到；第2塊，是幸福的飽足感；吃了第3塊麵包是比喻太多了，久了以後對身體不好。

林佳龍說，麵包、饅頭是主食，這是譬喻，沒有任何指涉，請不要借題發揮。

侯友宜上午出席「新北市大專院校都市更新人才培育暨跨領域合作簽署活動」接受媒體聯訪時表示，他在警察大學4年期間，幾乎每天早餐主食都是饅頭，健康又營養好吃；若再配1杯豆漿，就是最快樂的享受。

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除饅頭外，侯友宜指出，他也擔任過警大的伙食委員，特別告訴警大學生，有空多吃吃懷念媽媽味道的煎蛋。以往辦案時，早餐吃饅頭配豆漿，超好吃超健康。

記者提問，侯友宜覺得自己像饅頭嗎？對此，侯友宜說，想到饅頭就想到警大歲月，「我好喜歡饅頭，你說我像什麼我都很喜歡」，因為饅頭在警大的歲月扮演重要角色，養育他健康長大並學習充實自己。（編輯：戴光育）1110902