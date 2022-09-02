多元宇宙科沒人懂？數位部：創新應用反映在地需求

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（中央社記者郭建伸、蘇思云台北2日電）數位發展部日前正式掛牌，預算和編制引發外界關注。台灣民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今天指出，數位部長唐鳳對媒體說明「多元宇宙科」成立目的，遠超過一般人認知範圍，沒人聽得懂唐鳳在說什麼。

對於立委關切數位發展部「多元宇宙科」的業務內容，數位發展部發言人李懷仁今天表示，元宇宙（metaverse）是具有社交功能的線上環境，結合許多科技應用，包含虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等。

李懷仁表示，數位部設立多元宇宙科的目的，是希望藉由全球Web3分散式架構，同時促進多個互通的元宇宙平台，推動反映在地需求的創新應用，而不是所有創新都必須綁定在特定的大型跨境平台裡。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及立委高虹安今天舉行「看不懂的數位、資安發展藍圖？數位部應向大眾清楚說明」記者會。

高虹安指出，身為科技業出身的立委，她期盼政府大力推動數位發展，但是數位部不應成為財政紀律的破口，更不該成為數位肥貓、數位蚊子館，甚至是執政黨網軍的產地。

高虹安也說，部會首長不該顧影自憐，更重要的工作是向社會大眾解釋政策，唐鳳對媒體說明多元宇宙科成立目的，遠遠超過了一般人的認知範圍，也沒人聽得懂唐鳳在說什麼，呼籲未來發表自己觀點時更貼近人民生活，不須賣弄專業領域知識。

張其祿表示，數位部掛牌近一週，但在野黨質疑聲浪不斷，輿論擔心數位部成為內容監理機關，反映唐鳳及數位部並未達到資訊公開和與民溝通。

邱臣遠表示，數位部應與社會對話，並立即端出數位牛肉，積極處理資安漏洞與網路詐騙等犯罪行為，同時輔導數位產業發展，才能獲得社會信任。（編輯：楊凱翔）1110902