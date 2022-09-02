沈慧虹提韌性城市政見 強化排水電力社區防災

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）颱風「軒嵐諾」來襲，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表韌性城市政見，從排水系統、電力系統、社區型防災三方向持續強化竹市防災能量，以降低颱風等災害時發生的損害。

沈慧虹今天召開政見記者會表示，近年極端氣候成為常態，城市基礎建設也須持續精進，才能夠有效保障市民的生命財產安全。

在供水系統方面，沈慧虹指出，新竹市府完成桃竹備援管線、海淡廠、抗旱備援水井、再生水；排水系統部分，建置雨水下水道、抽水站、滯洪池；至於電力系統，完成纜線下地，並協助台電推動各區加強、定期巡檢配電系統。

她表示，未來將持續強化雨水排水幹線，打造滯洪公園、滯洪池等，並盤點出全市易積淹水區域，投入預算增加雨水下水道強度，透過擴大管線口徑、排水斷面等方式改善問題，最後則是灌排分離。

此外，電力系統將持續推動纜線下地，針對供電不穩地區爭取「防災型電桿地下化計畫」及「配電系統強韌計畫」，強化輸配電系統韌性，也盤點全市供電線路，為系統較脆弱地區新設備援供電迴路，做好供電保險、提升電網彈性。

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社區型防災部分，沈慧虹指出，將持續推動防災士培訓，鼓勵全市122里各社區參與防災士培訓，由下而上打造韌性社區，強化民間救災能量。

沈慧虹表示，強化水利建設、供電供水系統與救災指揮系統這些基礎建設，牽涉的不只有地方政府，更需要與水利署、台電、農田水利署等中央單位協調合作，她有豐富跨部會協調經驗及行政歷練，絕對能帶領新竹市與中央攜手升級韌性城市。（編輯：戴光育）1110902