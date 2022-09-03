洛時：在美台灣人雖有分歧 但大多支持民主

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）從南加州教會槍擊案到眾議院議長裴洛西訪台，台灣頻登美國新聞焦點；美媒報導，美國的台灣人社區雖有內部分歧，但多數人支持民主的生活方式，反對中國武力奪取台灣。

「洛杉磯時報」1日在B落的加州地方版刊登報導，主標題「他們感受到台灣的熱度」，副標題「當這座島嶼成為新聞焦點，有台灣背景的人們被要求解釋狀況或發表意見」。

網站上同篇文章刊登的標題為「從橘郡教會槍擊到裴洛西訪台—現在身為台灣裔美國人是什麼感覺？」

這篇報導的受訪者跨越世代與政治光譜，有20歲左右的年輕人也有80歲的年長移民，探討從5月南加州教會槍擊案到8月眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，台灣成為熱門話題之後，在美國的台灣人社區受到關注眼光。

報導指出，裴洛西訪台吸引全世界的注意，但也凸顯了這座島嶼的不穩定狀態。

新聞熱度引發好奇，在美生活的台灣人經常面對一連串詢問，諸如「台灣在現況上獨立、擁有自己的軍隊與民選政府，但為什麼中國一直試著要發號司令？如果中國發動攻擊，美國會去保護台灣嗎？台灣人是否感到害怕？」

同樣的，5月在橘郡發生的教會槍擊，當槍手出生於台灣和其政治立場等細節公開之後，很多在美國的台灣人發現，台灣複雜的地緣政治與族群歷史，似乎不是三言兩語可以解釋得清楚。

一些在美國出生長大的台裔發現，面對朋友的詢問，他們必須花時間去研究自己的出身。

報導指出，台灣人之間的意識形態分歧就好像美國政治的紅藍對立一樣極端，朋友之間經常習慣避開敏感話題。有些老年人的日語說得比華語好，有些人是從中國大陸逃到台灣；有的人稱自己是台灣人，有的人自認是華人。

報導提到，根據美國人口普查資料，南加州約有5萬的台裔居住於此，但實際上的數字卻遠大於5萬，因為有些人填問卷時自認是華人。

報導指出，老一輩台灣移民有本省人與外省人的分別，但後來的世代無論來自本省或外省家庭，大多認同自己是台灣人。

報導一開頭引用新出爐的「台美小姐」（Miss Taiwanese American）張芳瑜的話說：「如同台灣的歷史提醒我們，如果我們身為台美人不定義我們自身的認同，那麼就會變成是別人強加在我們身上的認同。」

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在這篇報導中，有的受訪者認為，裴洛西訪台增加了台灣的能見度，也有人質疑裴洛西的目的；也有從未到過台灣的年輕人說，自己對父母的家鄉了解不多，這一波新聞熱潮讓他更想去與父母聊聊。

報導指出，無論台裔受訪者的意見有多不一樣，「幾乎每個人都同意一件事：他們支持台灣民主的生活方式，反對中國這個把台灣視為領土一部分的國家用武力奪走台灣」。（編輯：陳惠珍）1110903