公廁政策短片引熱議 陳時中：已立即修正

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民進黨台北市長參選人陳時中3日在台北競選總部舉行「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會表示，台北市政府主管7200個馬桶，未來全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」。中央社記者裴禛攝 111年9月3日

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（中央社記者蕭博文台北3日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天推出公廁政策，並發布與網紅四叉貓合作的短片，其中陳時中從廁所隔板上方探頭的畫面引起討論。陳時中下午表示，接到反映後已立即修正。

陳時中今天上午在記者會上表示，未來市府管理的7200個馬桶將全面換成免治馬桶，並全面推動規劃設置「免治馬桶、酒精、座墊紙」公廁3寶，會場並播放陳時中與四叉貓合作的短片。

影片中四叉貓如廁發現沒衛生紙，敲隔板借衛生紙後，免治馬桶蓋從天而降；陳時中則從隔板上方探頭，還對四叉貓比出勝利手勢，隨後由陳時中登場說明公廁政見。

陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲下午透過臉書表示，免治馬桶的政見搭配影片，創作者企圖塑造有趣的效果，製作一個阿中爬牆和四叉貓打招呼的橋段，趣味的效果是出來了，只是傳播出去造成兩極的看法。

管碧玲說，文宣部門從善如流，已取得創作者的諒解修改影片，改或不改也是兩種看法，但是，政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數。

陳時中下午出席2022陳時中競選市長宗教界後援會成立大會，會前接受媒體聯訪時表示，有接到一些對橋段有意見的反映，已經立即修正。（編輯：張銘坤）1110903