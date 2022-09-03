藍綠簽署政見辯論會同意書 黃珊珊盼盡快舉辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、蕭博文台北3日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出每週舉辦政見辯論會，她今天說，藍綠北市長參選人已簽署同意書舉行辯論會，盼媒體能盡快促成舉辦，她都可配合，希望越快舉辦越好。

黃珊珊上午出席「永春市場中秋回饋大方送」活動，會後接受聯訪。媒體詢問，對於民進黨、國民黨台北市長參選人皆已簽署電視辯論會同意書的看法。

對此，黃珊珊說，大家都已簽署，雖有人指定由特定媒體舉辦，但她都可配合，不會有相關評論，僅希望越快舉辦越好。

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今天舉行記者會，媒體提問，是否會參加其他電視台舉行的辯論會。對此，陳時中表示，辯論本來就不缺，由競選辦公室安排。

對於陳時中宣布要廣設公廁免治馬桶，黃珊珊指出，北市府過去針對公廁都有評鑑，公廁主要是提供市民臨時需求，但重點是管理及維護，市府先前就曾提出設置，但因管理維護問題遭反對，還是應該回歸實用性，不要華而不實，提升公廁品質比較重要。

媒體詢問，有綠營民代認為黃珊珊目前提出政策都是延續台北市長柯文哲的方向。

黃珊珊回答，好政策就是依現有基礎持續往前走，難道要推翻現有計畫？對方是看不懂還是沒看，她提出政策都是依據現有基礎，持續往上增加，例如南北軸線等計畫，且規劃時程達30年，若對方有意見也可提出針對30年後的計畫。

黃珊珊被問及有市議員發現2022台北城市博覽會文宣價格有浮報等狀況時指出，此案為統包案，她當時擔任台北市副市長是負責督導業務，至於細節由各局處負責，議員認為有任何問題，可向相關單位提出檢舉。（編輯：戴光育）1110903