農委會研究計畫 鄭運鵬：張善政未誠意檢討

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）表示，農委會研究計畫都有不能侵權抄襲條款，過去一段時間可以看到，國民黨桃園市長參選人張善政對桃園所有的質疑都沒有根據，對自己所有的反省都沒有誠意，他用訴訟的方式就是在閃躲各界用同樣的標準來檢查採購案的質疑點。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，農委會研究計畫都有不能侵權抄襲條款，更何況新台幣5736萬元研究案並非複製貼上、東拼西湊、不附來源就是原創，可見張善政未誠意檢討。

鄭運鵬上午出席桃園市商業會第25屆、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，國民黨桃園市長參選人張善政之前主持的農委會研究計畫，農委會的合約有寫不能抄襲，是否覺得張善政還會持續辯解。

鄭運鵬表示，過去一段時間可以看到，張善政對於桃園所有的質疑都沒有根據，對自己所有的反省都沒有誠意，張善政用訴訟方式，其實就是在閃躲各界用同樣標準來檢查研究案質疑點。和論文案不同的是，論文是進修，學生自己付學費，研究案是政府用公帑委託民間團隊，而張善政是計畫主持人。

鄭運鵬呼籲張善政，拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人論文，就用相同標準說明。此外，要參選市長，就要面對未來市府也有很多研究案委託，「張善政市長參選人如何防弊張善政副總計畫主持人用這種複製貼上方式來爭取桃園的研究案委託」，團隊不會苛求，他也不期待張善政退出選舉。

記者提問如何看待最近傳出張善政先前緋聞。鄭運鵬指出，沒有興趣也不會去做探人隱私動作，也沒有聽過張善政有什麼緋聞，「但是好像是他以為別人要去挖他的私生活，我是完全沒有興趣」。

鄭運鵬說，雖然這次選舉他也有很多私生活被公開，但也認為從政後生活幾乎就是透明的，他覺得選舉對市民有益；至於其他人隱私，沒有特別興趣，但張善政如果自己覺得有不妥的地方，或者要用這種打預防針方式來做選舉操作，這部分就不了解。（編輯：方沛清）1110904