鄭運鵬發文 盼打造低碳園區人才升級留用桃園

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天在臉書發文，他認為政府應致力推動桃園人才在地培養、建立更符合環保規範的低碳園區，以及吸引外地人才前進桃園，解決缺工缺才問題。

鄭運鵬在臉書（Facebook）發文表示，將推動設立國家重點領域研究學院，在桃園建立半導體學院、PCB學院，推行桃園人才在地培養、在地就業。擴大桃園、新竹半導體產業廊帶優勢，由政府協助縮短產業與就業端，解決缺才、缺工過渡期，協助產業轉型，人才升級，提升薪資水準。

鄭運鵬指出，桃園未來新設立園區，持續招商引資國際級企業進駐桃園，以低耗能、低耗水、低污染、高附加價值的三低一高企業優先，推動設置再生能源設施，讓再生能源發電量逐年增加，並要求進駐廠商達一定契約容量作為；同時設定進駐廠商溫室氣體淨排放量上限，配合桃園市再生水廠建置，規範再生水使用量。

鄭運鵬說，市府要鼓勵外地人才移居桃園就業，推動外籍人才及移工長駐留用，未來外縣市來桃園就業者，可規劃比照補助青年方案，資深移工或僑外生只要從事中階技術工作滿5年，取得永久居留者，規劃獎勵措施投入缺工、缺才產業，讓在地人安心留在桃園，外地人根留桃園，解決缺工、缺才問題。（編輯：方沛清）1110904