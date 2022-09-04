內政部承接促轉會被害者權利回復 112年預算增列百億

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（中央社記者陳俊華台北4日電）促轉會任期5月底屆滿後，由內政部承接部分業務。據內政部112年度預算案，歲出增列新台幣100億3788萬元，補助辦理賠償及權利回復事項等；數位身分證雖暫緩換發，仍編列6738萬元預算。

促進轉型正義委員會任期在今年5月30日屆滿，由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接業務；其中，內政部主責清除威權象徵、辦理被害者權利回復。

據內政部公告民國112年度單位預算案中，歲入編列新台幣1億9429萬7000元，較111年度增加1395萬4000元，主要是戶口統計資料、不動產成交案件實際資訊、發售各類地圖、國土測繪成果等資料使用費，以及發行電子航行圖的權利金收入。

歲出部分，112年度部本部預算數143億2309萬9000元。內政部說明指出，是連同由原促轉會「一般行政」科目移入386萬3000元，及「促進轉型正義業務」科目移入172萬8000元。

民政業務歲出編列111億2425萬2000元，較111年度增加102億8165萬8000元，主要是增列補助財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，辦理賠償及權利回復事項等經費，共100億3788萬元。

戶政業務歲出編列7420萬4000元，其中數位身分證（New eID）換發計畫總經費8億6866萬9000元，分4年辦理，109年到111年度已編列8億128萬9000元，112年度續編最後1年經費6738萬元。

地政業務歲出編列5億6043萬5000元，其中海域測繪與多維圖資應用發展計畫經費分6年辦理，112年度續編第3年經費2億1180萬元，較111年度增列6407萬9000元。

內政資訊業務歲出編列4億8333萬元，其中辦理資通安全防護、內政資料中心資訊設備維護及軟體授權等經費1億3345萬5000元，較111年度增列3693萬1000元；增列辦理1996內政服務熱線等經費326萬3000元。

另外，新增內政部資訊服務大樓重建工程計畫，總經費6億7307萬6000元、分5年辦理，112年度編列第1年經費2689萬9000元。（編輯：蘇志宗）1110904