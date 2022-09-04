陳建仁出席教廷大典 當面向教宗轉達蔡總統問候

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前副總統陳建仁（右2）以總統特使身分出席先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，與各國政要一同列席「特使專區」（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）前副總統陳建仁今天以總統蔡英文特使的身分出席教宗親自主持的宣福禮，並在典禮前獲教宗特別接見。陳建仁表示，他向教宗轉達蔡總統問候，請教宗為台灣人民祈禱，教宗笑容滿面回應，盼一起為世界和平祈禱。

陳建仁向中央社記者表示，他贈送光華雜誌新書「天使傳愛」給教宗，該書記錄天主教神父來台奉獻的感人事蹟，教宗看了非常開心，「是歷次接見時最高興的一次」；教宗親切表示，「很高興再次見到你們，希望我們一起為世界和平祈禱，也請為我祈禱」。

教廷在羅馬時間4日上午10時30分舉行先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，儀式在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。

陳建仁以總統特使身分出席，與各國政要一同列席「特使專區」，其中包括義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、摩納哥總理達杜（Pierre Dartout）、馬爾他騎士團代表敦萊普（John Dunlap）等；陳建仁在典禮期間，與各國特使政要親切互動交流。

多位教廷高層亦親自向陳建仁致意，歡迎他來參加大典，包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷萬民福音部長塔格雷樞機主教（Luis Antonio G. Tagle）、樞機主教涂克森（Peter Turkson）等；另有多位邦交國與友好國家駐教廷大使、修會高階神職人員，與陳建仁握手寒暄。

駐教廷大使館表示，今年適逢中華民國與教廷建交80年，陳建仁從台灣專程與會，更彰顯台梵80年邦誼的意義與可貴。

若望保祿一世在位僅33天即不幸離世，他因親切和藹形象，被教徒稱作「微笑教宗」和「天主的微笑」（God's smile）。

駐教廷大使館轉述，陳建仁認為，若望保祿一世常以微笑、耐心及對話化解衝突，與教宗方濟各就任後多次呼籲「對話是化解歧見與締造和平的最好方式」，有異曲同工之妙，這也是台灣在面對中國不斷以武力挑釁，仍繼續堅持的道路。

駐教廷大使李世明強調，台灣作為教廷80年來堅實的人道慈善夥伴，將持續與教廷共同合作，推動並深化人道援助、文化教育、環境保護、宗教自由、擴大福傳、青年培訓及跨宗教對話各項等交流與計畫，共謀人類福祉與世界和平。

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駐教廷大使館指出，陳建仁此行除出席宣福禮大典，及瞭解台灣參與教廷相關慈善活動外，另將首度以教廷宗座科學院理事身分，應邀參加宗座科學院一年一度的理事會及大會；陳建仁是台灣首位宗座科學院理事，對台梵邦誼深具正面意義。

今天的宣福禮大典由教宗方濟各主持，計有各國官方代表團、教廷部會首長、高階神職人員、駐教廷使節團及來自全球各地教友近2萬人參加。近來深受膝傷所苦的教宗方濟各乘坐輪椅抵達會場，在禮賓官攙扶下，緩步前往祭台主持彌撒大典，教宗全程多以坐姿主持大典，但氣色與說話狀態皆不錯，儀式歷時1個半小時結束。（編輯：蘇志宗）1110904

前副總統陳建仁（中）與義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）（左1）等多位特使專區政要親切互動。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月4日