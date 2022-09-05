研究計畫疑複製NCC報告 張善政：依法合理使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨桃園市長參選人張善政（右）5日上午在台北市接受廣播節目專訪，他在節目後接受媒體聯訪表示，當年執行農委會的計畫目標就是要報導引進國內外的農業電子化新知，NCC有一份報告剛好跟題目相關所以引用，強調這不是抄襲也不是剽竊，是合理使用。（張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）根據媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫，疑複製貼上NCC委託工研院執行研究報告。張善政今天說，不是抄襲剽竊是合理使用，依著作權法規定引用完全合法。

張善政過去任職宏碁副總期間，執行農委會3年期研究計畫被週刊指涉抄襲。自由時報今天再度報導，在60頁子報告中多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行研究報告。

張善政上午前往台北市接受廣播節目專訪，在節目後接受媒體聯訪，對於上述報導表示，計畫的目標就是要報導引進國內外農業電子化新知，NCC有一份報告剛好跟題目相關所以引用。但他強調這不是抄襲也不是剽竊，是合理使用，依據著作權法第50條、第52條規定，引用是完全合法。

對於記者詢問，資料來源若未完整標示是否有瑕疵。張善政指出，並未迴避資料來源，團隊有把報告的名稱詳細列出。

記者又問，若農委會要調查或究責是否會前往說明。張善政說，他覺得自己光明磊落，農委會若覺得案子當時不應驗收的話，應該先回去檢討，在蘇嘉全擔任主委時代，計畫為什麼可以通過當時的驗收，且驗收也是經過農委會找尋客觀的學者專家審查後通過，他希望民進黨不要昨是今非。

對於引用內容遭質疑有舊資料當新資料交差的問題。張善政表示，大家可看一下計畫的年代是什麼時候，本來就是收集網路上最新的資料，資料到什麼時候，團隊就收集到什麼時候。

張善政指出，最近有跟律師團開會，除日前對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬和桃園市長鄭文燦提告，也是對將來民進黨對可能提出的任何不實指控有所準備。對於綠營呼籲他應辭去宏碁獨立董事職務，張善政則說不回應。（編輯：方沛清）1110905