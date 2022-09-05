張善政遭指複製NCC報告 農委會：視內容做了解

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繼鏡週刊報導國民黨桃園市參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆料抄襲，自由時報又報導張善政被指複製NCC報告。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）繼鏡週刊報導國民黨桃園市參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆料抄襲，自由時報又報導張善政被指複製NCC報告。農委會今天表示，會再視檢舉內容進行了解。

農委會發言人陳淑蓉說明，近期因各界詢問及多名立委索資，農委會經重新檢視相關計畫已無保密必要性，所以提供民國98年的研究報告給索取資料的立委。

她並說，每個研究計畫都有當年結案流程，農委會不會重新回溯每個研究報告的內容，會再視檢舉內容進行了解。