張善政遭指複製NCC報告 農委會：視內容做了解
2022/9/5 09:21（9/5 09:44 更新）
繼鏡週刊報導國民黨桃園市參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆料抄襲，自由時報又報導張善政被指複製NCC報告。（中央社檔案照片）
（中央社記者楊淑閔台北5日電）繼鏡週刊報導國民黨桃園市參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆料抄襲，自由時報又報導張善政被指複製NCC報告。農委會今天表示，會再視檢舉內容進行了解。
農委會發言人陳淑蓉說明，近期因各界詢問及多名立委索資，農委會經重新檢視相關計畫已無保密必要性，所以提供民國98年的研究報告給索取資料的立委。
她並說，每個研究計畫都有當年結案流程，農委會不會重新回溯每個研究報告的內容，會再視檢舉內容進行了解。
自由時報今天報導，「國民黨桃園市長參選人張善政
過去任職宏碁副總期間，執行的農委會3年期計畫被週刊指涉抄襲。本報接獲檢舉，其中2009年、經費約1700萬元的報告書，其中共60頁的子報告多頁疑複製、貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行的報告。」（編輯：陳仁華）1110905
張善政小檔案
- 生日：1954年6月24日
- 出生地：台北市
- 學歷：美國康乃爾大學土木工程博士
- 經歷：美商 Google 公司亞洲硬體營運總監、行政院政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長
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