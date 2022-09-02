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張善政研究案遭指抄襲 陳吉仲：調查結果下午出爐

2022/9/2 17:39（9/2 17:52 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑擔任研究計畫主持人時涉抄襲，農委會主委陳吉仲今天表示，調查結果預計今天下午出爐，再決定是否約談當事人。

根據鏡週刊報導，張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

陳吉仲今天到台中郵局視察邊境郵包查驗作業，他接受媒體聯訪，對於張善政遭指抄襲事件，他表示，許多立委以及各黨團，都有要求農委會將相關資料適當公開，農委會同仁整理即將完成，預計今天下午將相關報告提供給立委、黨團。

陳吉仲表示，關於所有疑點，科技處也正在整理，後續農委會依據流程進行，確認相關情事後，才會決定是否約談當事人。

陳吉仲視察邊境郵包查驗作業，他表示，中秋節將至，依據過去2年統計，中秋節前夕的違規郵包特別多，感謝前線相關單位防堵非洲豬瘟於境外，呼籲消費者一起配合。（編輯：唐聲揚）1110902

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