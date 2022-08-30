研究報告遭疑抄襲 張善政：蒐集資訊非論文寫作

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鏡週刊30日報導，國民黨桃園市長參選人張善政（前中）早年向農委會申請經費的研究結案報告遭指抄襲；張善政上午在桃園區受訪指出，報告目的是蒐集整理國外農業電子化新發展資訊，介紹給農委會研究單位，跟論文寫作不一樣。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）鏡週刊今天報導，張善政2007年到2009年向農委會申請經費的研究結案報告遭指抄襲，張善政表示，報告目的是蒐集整理國外農業電子化新發展資訊，介紹給農委會研究單位，跟論文寫作不一樣。

根據鏡週刊報導，國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

張善政上午前往桃園區參訪祥儀機器人夢工廠，他在會後接受媒體聯訪表示，那份報告是他在宏碁時帶領「農業電子化」的輔導團隊，為農委會做的一個3年計畫，主要的目的是蒐集整理國外農業電子化的新發展資訊，介紹給農委會底下研究單位。

張善政指出，這個計畫不是一個論文研究，也不是要開發出農業新技術，而是把國外現成新的農業電子化進展介紹給國內研究單位，所以性質是完全不一樣。既然要引進國外的新技術等資訊，當然就會引用國外不管是期刊、報告的內容，這樣解釋相信很清楚，跟論文寫作性質完全不一樣。

張善政說，計畫另外一個重點，為了推廣新的農業電子化資訊，巡迴台灣很多農業研究單位去進行簡報、座談會，了解各研究單位在做什麼事情、有什麼跟農業電子化結合空間，計畫經費有很大一部分是在做這些宣導、座談跟輔助。

張善政表示，他對計畫成效非常驕傲。他覺得，對於國內農業電子化的啟動，不敢說有很大的功勞，但至少有一點小小貢獻，可惜在選舉時，這些對國家農業電子化發展有助益的事，卻被抹黑成抄襲不抄襲的問題，他覺得非常遺憾。

張善政說，這也連帶影響到當年的老東家宏碁，甚至後來的工作單位Google。對於前公司因為選舉的關係被抹黑，造成公司的困擾，他非常抱歉。他重申，這三年的計劃，對國內農業電子化是有些貢獻，他非常驕傲曾做過這件事，卻在選舉時被拿出來抹黑，他非常不能接受。

他覺得，對手應該要尋求更正面的競爭方式。而不是把一個對國家正面發展有助益的工作，抹黑成一個「論文抄襲」的問題。

記者又問，就算是資料蒐集也要附上全部來源，不然可能有違反著作權法問題。張善政指出，團隊有多名成員在蒐集資料，這些資料也都提供給農委會，未見得是在報告最後有清單，但民眾如果看一下網路上的資料，就有指出主要的資料來自哪裡，可以看到資料來源，萬一有百密一疏處，他也代表團隊跟農委會致歉。

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記者又問，稍早民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說你還未登記，不會要求你退選，但請你寫一個政見，未來如果市民支持擔任市長，如何阻止像張善政做計畫主持人這樣，用剪貼抄襲的方式向政府標案請款獲利的政策。張善政表示，他根本就沒有誠信的問題，也沒有退選不退選的問題。

記者詢問，前立委鄭寶清表態參選馬上遭到網軍攻擊，會不會覺得現在自己也遇到類似的狀況。張善政說，他先前就講過，「我們現在選舉，對抗的是整個民進黨的國家機器」，各種令人不齒的手段，團隊心裡面都有所準備。（編輯：李錫璋）1110830