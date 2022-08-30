張善政研究計劃涉抄襲 國民黨：張飛打岳飛

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案涉抄襲。國民黨文傳會副主委林家興今天表示，只能說是「張飛打岳飛」。這是宏碁當年受農委會委託的計劃案，共有12個人的研究團隊作業，委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同。

鏡週刊今天報導，張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，但產出的報告卻有各種抄襲樣態，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

國民黨文傳會副主委林家興透過新聞稿指出，了解內容與事實真相後只能說是「張飛打岳飛」，這是民間公司宏碁當年受農委會委託的計劃案，共有12個人的研究團隊作業，當時張善政是部門主管，所以掛主持人，並非張善政獨力執行與撰寫，情況無法比擬個人正式學術學位論文。

林家興指出，該委託案3年過程橫跨兩屆不同黨派政府，不只是寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩，並非只有媒體所稱的6頁書面報告。

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林家興表示，實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到。

林家興指出，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核也受到肯定，各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的篇幅反而證明有疑義比例極低，呼籲有心人士切勿因選舉利益就政治操作，顛倒是非抹黑宏碁公司，傷害台灣農業資訊化成就。（編輯：黃國倫）1110830