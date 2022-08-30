張善政涉抄襲 民進黨籲道歉退選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨今天說，週刊報導國民黨桃園市長參選人張善政在民間企業時，以抄襲方式編寫研究報告；張善政曾說過，「誠信破產的時候，就應該退選」，相同標準，張善政應向全民道歉並退選，否則，就是間接承認自己是個「偽善抄人」。

民進黨發言人謝子涵今天透過新聞稿指出，張善政被媒體爆出向農委會申請的研究報告涉嫌抄襲，恐有詐領國家近6000萬公帑之虞。這不只是學術倫理問題，按照張善政過去說法，更是人格誠信重大瑕疵。

謝子涵表示，張善政面對媒體詢問時，辯稱這是蒐集整理國外資訊，但是，這個案子的名稱是「分析與規劃」，並非只是「蒐集」而已，且蒐集也並非「複製貼上」。

她說，有些報告內容是抄自農委會網站，「難道農委會花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？」張善政說法顯然無法說服大眾，張善政應該更正式向全民報告他是如何撰寫並從政府領走近6000萬元的公帑。

謝子涵強調，近期，國民黨提名的參選人，從台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐，到今天桃園市長參選人張善政，都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，民進黨除了呼籲張善政應公開說清楚講明白，更要求國民黨主席朱立倫，不要再悶不吭聲、避而不談，公開為提名誠信有瑕疵的參選人，向國人道歉。（編輯：黃國倫）1110830