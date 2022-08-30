張善政研究計畫遭指抄襲 宏碁：彙整國內外農業發展
2022/8/30 15:41（8/30 16:15 更新）
國民黨桃園市長參選人張善政（前）遭指任職宏碁期間研究計畫報告涉抄襲。宏碁表示，該專案內容除彙整國內農業發展狀況，也包含實際導入新技術於場域內驗證。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北30日電）媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政於任職宏碁期間擔任研究計畫主持人涉抄襲。宏碁今天表示，2007年起3年執行農委會計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證。
鏡週刊今天報導，張善政過去擔任宏碁副總經理期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，但產出的報告卻有各種抄襲樣態，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。
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對此，宏碁發聲明表示，自2007年起3年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關e化等科技應用情形，以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。
張善政上午在桃園區受訪指出，報告目的是蒐集整理國外農業電子化新發展資訊，介紹給農委會研究單位，跟論文寫作不一樣。（編輯：張均懋）1110830
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