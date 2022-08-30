張善政研究計畫涉抄襲 綠白陣營籲接受誠信檢驗

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案涉抄襲。桃園市長鄭文燦表示，涉及不當得利，須接受法律檢視；民眾黨桃園市長參選人賴香伶則說，張善政對誠信不能雙標，要說清楚講明白。

張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。鄭文燦和賴香伶今天各自出席行程時，被媒體聯訪問及此事。

鄭文燦說，根據週刊報導，張善政在過去曾經承攬許多農委會標案，而這些標案委託研究，竟然是抄襲各個論文，包括農委會自行出版的論文，再交由農委會申請經費。

鄭文燦說，這個行為不僅是抄襲，更涉及不當得利，這部分必須攤在陽光下，接受誠信檢驗，也必須接受法律檢視。

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賴香伶則說，張善政說過政治人物的誠信很重要，希望張善政對誠信不要雙標，必須要正視它，而且要很嚴肅對待，跟大家把事情說清楚講明白。

賴香伶也說，這份研究計畫的品質跟水準，農委會當時是怎麼通過的，也應該出來說清楚講明白，不希望桃園的選舉過程「一再淪入這種抄襲的、挺抄襲的、甚至是每個人都有這樣的問題一再爆發」，桃園市民不應該被大家用這方式，失去光榮感跟對政治人物誠信的信任感。（編輯：方沛清）1110830