張善政研究計畫涉抄襲 鄭運鵬：應出面說明清楚

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案涉抄襲。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，政府的公帑、用抄襲的方式來獲利，「我覺得不可思議」，張善政應出面說明清楚。

鄭運鵬今天上午出席桃園市冰菓冷飲服務職工會活動時接受聯訪，媒體詢問有關張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。

鄭運鵬表示，張善政當時貴為集團副總，也是計畫主持人，3年的計畫新台幣5700多萬元，用抄襲週刊、國外的內容來獲利，「我覺得不可思議」；政府的公帑、用抄襲的方式來獲利，跟大家所質疑的學生事件等級不同。

鄭運鵬說，張善政必須向宏碁集團說明，為什麼會破壞對方的商譽，也要跟被抄襲的這些期刊說明，這是什麼樣的倫理，也該跟政府機關說明清楚，為什麼為期3年的計畫案，最後一年好像只有6頁，就可以領2000萬元。

鄭運鵬也說，建議張善政把案子說明清楚，如果有毀壞人家商譽、引用智慧財產的部分，應該要向對方道歉，並思考如何賠償；也呼籲張善政用同樣的標準來檢視自己，告訴大家如何防止採購弊端。

鄭運鵬表示，由於張善政尚未登記參選，「我不會要求他為這個退選」，但請張善政寫一個政見，未來如果擔任市長，如何阻止計畫主持人用這樣子剪貼抄襲的方式，向政府標案請款獲利的政策。

鄭運鵬也說，涉及不當獲利的行為，是政府的國庫、人民的納稅錢，希望用最嚴格的標準來檢視這個案子，公開說明清楚。（編輯：李錫璋）1110830