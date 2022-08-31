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張善政研究案遭指抄襲 農委會：照流程請專家認定

2022/8/31 17:32（8/31 21:15 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政向農委會申請經費的研究結案報告遭指涉嫌抄襲。（中央社檔案照片）
國民黨桃園市長參選人張善政向農委會申請經費的研究結案報告遭指涉嫌抄襲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）國民黨桃園市長參選人張善政向農委會申請經費的研究結案報告遭指涉嫌抄襲。農委會副主委陳駿季今天說，依既有程序就有無侵權請專家認定，沒特別要組調查小組，莫做過多解讀。

國民黨桃園市長參選人張善政多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲。今天有媒體報導稱農委會將組調查小組調查。

陳駿季接受中央社記者電話訪問時說，對廣義侵權來說，違反著作權法、抄襲也算，農委會有相關處理程序，並非為此案另外或特別組成專案小組、調查小組。

他進一步說明，流程上有沒有侵權，會請專家認定，這是原本農委會就有的程序，希望外界不要有過多解讀。（編輯：張芷瑄）1110831

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