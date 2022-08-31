張善政遭指抄襲 鄭文燦：這是誠信、公帑使用問題

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（中央社記者張雄風台北31日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉嫌抄襲，桃園市長鄭文燦今天表示，當事人應說明，這是必須面對誠信、國家公帑使用的問題。

國民黨桃園市長參選人張善政多年前主持的農委會研究計畫，被鏡週刊爆料指涉嫌抄襲，今天他駁斥表示：「5700萬元經費如果有1塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

桃園市長鄭文燦今天出席「鍾肇政全集新書發表會」，會後接受媒體訪問時表示，用農委會的補助款做的研究報告，必須符合原創精神，如果只是google出來的資料剪貼編輯，這是需要說明的；以張善政過去的職務，為什麼會出版這樣的研究報告，應該攤在陽光下，這是無法迴避的問題。

另外，鄭文燦指出，國家的預算新台幣5700多萬，該怎麼運用、管理，中間的過程為什麼會有這樣抄襲的情況，週刊的報導已經非常詳細，各界可以比對，也應該請當事人說明，這是除了選舉外必須面對誠信、國家公帑使用的問題。

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媒體追問，民進黨市議員參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓今天赴桃園地檢署按鈴告發，指稱張善政涉嫌詐欺罪、背信罪、使公務人員登載不實罪；是否會造成當年農委會基層公務人員受到波及。

鄭文燦說，這屬於政治的攻防他不評論；他認為還是應放在陽光下檢視，到底哪個環節出了問題，如果用農委會的補助款、卻抄襲農委會已出版的研究報告，再製成另一個報告交給農委會，這樣的循環到底對不對，這應該要釐清。（編輯：吳協昌）1110831