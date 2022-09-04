農委會研究計畫 張善政：光明磊落沒什麼好檢討

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國民黨桃園市長參選人張善政（左3）表示，對於農委會研究計畫成效已在臉書（Facebook）上詳細報告過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉，要檢討。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天說，農委會研究計畫成效已在臉書上詳細報告過，自覺光明磊落沒有什麼好檢討的，且引用文獻報告的精華是研究計畫必要的，沒有什麼抄襲的問題。

張善政上午出席桃園市商業會第25屆、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說張善政沒有誠意檢討。

張善政表示，對於農委會研究計畫成效，已在臉書（Facebook）上詳細報告過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉，要檢討。

記者又問如何看待民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，曾看過張善政任職宏碁時主持農委會委託案合約，當中言明不得有抄襲、剽竊或影響著作權問題。張善政說，計畫主要精神是引進國外農業電子化新發展資訊，供國內研究單位參考引用，因此引用文獻報告的精華是必要的，沒有什麼抄襲的問題。

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對於記者詢問，張善政先前接受TVBS專訪時曾說到緋聞事件讓太太很生氣。對此張善政表示，「我是聽說民進黨要打我的題目之一是緋聞，但這是空穴來風，完全沒有這回事，所以也沒有什麼好評論的」。

針對民進黨台北市長參選人陳時中最新的公廁政策短片廣告，張善政表示，覺得好笑，有點輕浮，「我希望陳時中老實一點，要有個選市長的樣子」，但陳時中已經道歉了，他覺得這是一個非常好的示範。（編輯：方沛清）1110904