更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾解除陸警 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾解除陸警 全台交通活動異動

一週大事／聯合國新疆報告、戈巴契夫逝世、基本工資調漲...
生活

一週大事／聯合國新疆報告、戈巴契夫逝世、基本工資調漲...

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

農委會研究計畫 張善政：光明磊落沒什麼好檢討

2022/9/4 14:12（9/4 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨桃園市長參選人張善政（左3）表示，對於農委會研究計畫成效已在臉書（Facebook）上詳細報告過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉，要檢討。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月4日
國民黨桃園市長參選人張善政（左3）表示，對於農委會研究計畫成效已在臉書（Facebook）上詳細報告過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉，要檢討。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天說，農委會研究計畫成效已在臉書上詳細報告過，自覺光明磊落沒有什麼好檢討的，且引用文獻報告的精華是研究計畫必要的，沒有什麼抄襲的問題。

張善政上午出席桃園市商業會第25屆、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說張善政沒有誠意檢討。

張善政表示，對於農委會研究計畫成效，已在臉書（Facebook）上詳細報告過，覺得自己光明磊落沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉，要檢討。

記者又問如何看待民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，曾看過張善政任職宏碁時主持農委會委託案合約，當中言明不得有抄襲、剽竊或影響著作權問題。張善政說，計畫主要精神是引進國外農業電子化新發展資訊，供國內研究單位參考引用，因此引用文獻報告的精華是必要的，沒有什麼抄襲的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於記者詢問，張善政先前接受TVBS專訪時曾說到緋聞事件讓太太很生氣。對此張善政表示，「我是聽說民進黨要打我的題目之一是緋聞，但這是空穴來風，完全沒有這回事，所以也沒有什麼好評論的」。

針對民進黨台北市長參選人陳時中最新的公廁政策短片廣告，張善政表示，覺得好笑，有點輕浮，「我希望陳時中老實一點，要有個選市長的樣子」，但陳時中已經道歉了，他覺得這是一個非常好的示範。（編輯：方沛清）1110904

張善政
農委會研究計畫 鄭運鵬：張善政未誠意檢討 張善政研究案遭指抄襲 農委會整理資料比對釐清
陳時中
陳時中公廁政策短片惹議 蔣萬安籲出面道歉 綠：國民黨「歪樓」免治馬桶 政策討論流於政治口水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族