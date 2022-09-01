張善政提告 鄭運鵬不害怕、鄭文燦籲誠實面對

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（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政提告民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦誹謗。鄭運鵬表示，尊重、不害怕被告。鄭文燦指出，這件事不因提告而洗白消失，張善政應誠實面對。

張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。張善政今天登記參選時說，將提告鄭文燦及鄭運鵬涉嫌誹謗及意圖使人不當選。張善正的律師團在下午到桃園地檢署提告。

鄭運鵬上午出席運轉桃園大鵬友見面會後接受媒體聯訪被問及對於張善政要提告的看法，鄭運鵬表示，沒辦法阻止張善政提告，相信媒體的調查都有所本，他是根據媒體內容公眾質疑張善政，市民也有知的權利，「他要提告我們尊重，我們所根據也都是媒體報導，有這樣的一個根本，我們不害怕他來提告」。

鄭運鵬指出，這標案新台幣5700多萬元到底是怎樣通過？怎樣來的？張善政複製、貼上沒有引註來源，甚至應該也沒有付費，對於可能遭侵權的對象、雜誌以及受損的母公司（宏碁），張善政也應該說明。

鄭運鵬表示，張善政用什麼樣的標準檢討別人，就要用什麼樣的標準反省自身，不會要求張善政退選，這違反人性，但張善政要用相同的標準檢討自身，「跟我們一樣的規格，向國人、媒體公開上網直播，公開開記者會來做說明報告」，相信這是很合理的。

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鄭文燦下午出席市政會議中途接受媒體聯訪指出，農委會的委託研究案有一定規範，「不會因為提告而洗白，或讓案子消失」，這還是張善政須面對的問題；選舉期間類似這樣的事件，最佳的策略是誠實以對。

鄭文燦說，週刊已做完整報導，大家可以就報導的內容討論，為什麼計畫主持人可以用剪貼、抄襲的方式交付委託研究案；不要牽拖給宏碁，如果有任何的缺點、瑕疵，或違反規範的地方，計畫主持人要負相當責任。（編輯：戴光育）1110901