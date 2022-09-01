登記參選展現團結 張善政：將提告鄭文燦與鄭運鵬

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（中央社記者吳睿騏、葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天登記參選，他重申，主持的農委會研究計畫若有一塊錢掉入口袋就退選，他也將提告鄭文燦及鄭運鵬誹謗及意圖使人不當選，律師團很快會到法院提告。

民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬上午接受媒體聯訪表示，無法阻止並尊重張善政提告，但相信媒體調查都有所本，公眾根據媒體內容質疑張善政，市民有知的權利，「我們所根據也都是媒體報導」，不怕張善政提告。

鄭運鵬說，標案新台幣5700多萬元到底怎樣通過？張善政沒引註來源，可能侵權的對象、雜誌及受損的母公司，張善政也應說明。他不會要求張善政退選，這違反人性，但張善政用什麼標準檢討別人，就要用什麼標準反省自己，「跟我們一樣的規格」，透過公開記者會、網路直播向國民報告，相信應很合理。

九合一選舉8月29日起至9月2日受理候選人登記。張善政上午9時在桃園市黨籍立委、桃園市議會議長邱奕勝等黨籍市議員及參選人、國民黨前台北市議員羅智強等人陪同下，前往桃園市選舉委員會登記參選市長，並高喊「善哥打拚、桃園放心」及「張善政凍蒜」，展現團結氣氛。

張善政在邱奕勝陪同下完成登記作業，他接受媒體聯訪表示，這幾年疫苗採購失當，甚至相關公文書要封存30年，對岸打飛彈越過台灣時，第一時間官員噤不發聲，最近還想要以中介法箝制網路言論，變成網路獨裁。

他再次重申，多年前主持的農委會研究計畫，3年新台幣約5700萬元的經費如果有一塊錢掉入口袋就退選；同時表示將提告桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，控訴兩人誹謗及意圖使人不當選，目前已組律師團，很快會到法院提告。

對於媒體詢問，如何看待鄭運鵬昨天在專訪時說張善政是典型假道學。張善政說，他絕對不是假道學，有這麼多清楚、明白資料攤在前面，鄭運鵬還講那樣扭曲的話，不知道是笨還是壞。

媒體再問，如何看待民進黨除針對經費問題，還認為內容高度重疊。張善政表示，在第一時間已釐清，計畫本質就是引進國外農業科技新知，當然會摘取國外文獻精華，這是非常清楚的邏輯，對於農委會成立調查小組邀請說明，他也表示，沒有什麼弊病就不怕調查。

媒體又問，如何看待最新民調顯示領先對手鄭運鵬，但前立委鄭寶清一旦參選，張善政與鄭運鵬支持度都會下降2個百分點。張善政說，民調是非常好的參考，但不管領先幅度多少，仍必須每天戰戰兢兢往前走，到選舉最後一秒鐘都會繼續打拚。

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對於競選團隊成員有蠻多人過去有些背景或前科。張善政強調，這些都已是過去的事情，現在團隊成員只有一個心，團結在一起打贏年底選戰。

羅智強表示，晚間將赴美巡迴演講，代替張善政向海外僑胞尋求支持，也鼓勵他們返台投票。他說，民進黨為什麼這次開啟瘋狂趙高的模式，拚命指鹿為馬，「只有一個原因，他們左手握有數位中介法，右手握有數位東廠部」。邱奕勝也呼籲鄉親支持，讓張善政進入市政府。（編輯：陳仁華）1110901