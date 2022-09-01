綠指張善政抄襲勿躲宏碁後面 藍指混淆視聽抹黑

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（中央社記者王揚宇台北1日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑擔任研究計畫主持人時涉抄襲。民進黨立委羅致政今天說，資料蒐集不等於報告可以抄襲，張善政不要躲在宏碁、研究團隊後面，更不該模糊焦點，應出面清楚說明。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問表示，本案的本質就是蒐集國內外資料，跟學術論文抄襲是兩碼事，不要再混淆視聽、故意抹黑。

根據鏡週刊報導，張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

對此，民進黨立法院黨團今天繼續召開記者會，黨團成員羅致政表示，蒐集資料不等於報告可以抄襲，根據媒體公開張善政研究報告的抄襲類型，包括抄襲商業周刊、英文資料直翻中文照抄、簡體字轉成繁體字全文抄、剽竊各類專業文章論文以及複製農委會網站文章，這些張善政都沒有做適當的註釋或引述。

羅致政說，不是把所有資料來源通通塞到文後，就表示有引用的參考來源，而是每個段落，尤其當段落非常明確，整段或整篇來自於特定文章，當然要加註訊息來源。

羅致政指出，張善政身為教授，一定能清楚理解這些是不該犯的錯，而且抄不抄襲跟這是不是學術報告沒有關係，抄襲就是抄襲，但張善政用放煙霧彈的方式來模糊焦點，應嚴肅面對這個問題。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰說，這個研究計畫經費達5736萬元，張善政卻用這種態度面對問題，這樣的市長參選人，適合擔任桃園市長嗎？

民進黨立法院黨團副書記長王美惠指出，宏碁認真做事業，張善政不要這樣害人，有錯就要認錯，也請桃園市民看清楚張善政的人品。

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曾銘宗則表示，民進黨立委搞錯方向，牛頭不對馬嘴；本案是一個委託案，是蒐集國內外農業電子化的資料，當然要翻譯國外或相關資料，介紹國外農業電子化制度，這跟學術論文抄襲是兩碼事，這些人恐怕不大用功。

曾銘宗說，這跟前新竹市長林智堅的論文被兩個學校認定抄襲撤銷不同，不要混淆視聽、刻意抹黑，而且當時的農委會主委是蘇嘉全，也已經驗收，承辦的是宏碁公司，不是張善政本人，奉勸開記者會要更用功一點。（編輯：蘇志宗）1110901