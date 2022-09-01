更多編輯台推薦新聞：
影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張善政提告 鄭運鵬競辦：若不起訴應公開道歉

2022/9/1 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政提告民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦誹謗。鄭運鵬競辦表示，濫告是轉移焦點、浪費司法資源；若提告結果是不起訴，張善政應公開道歉。

張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。張善政今天登記參選時說，將提告鄭文燦及鄭運鵬涉嫌誹謗及意圖使人不當選。張善政的律師團已在下午到桃園地檢署提告。

鄭運鵬競選辦公室發言人、律師范綱祥傍晚發布聲明指出，整起事件起源於週刊揭露，張善政混淆主體提告，牽扯不相干的鄭運鵬及鄭文燦，讓人不得不懷疑是把提告當成選舉手段使用；採取司法途徑捨近求遠，讓人感覺是拖延戰術，不願意盡速澄清事實，對選民負責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

范綱祥表示，張善政如果認為冤屈，最有效、最直接方式就是清楚交代相關抄襲內容是否存在？原因及責任為何？而不是用政治語言及政治動作掩飾研究倫理的問題。

范綱祥說，鄭運鵬、鄭文燦合理引述週刊內容，皆屬可受公評之事。張善政用濫告轉移焦點，徒然浪費司法資源，是最不好的示範；如果張善政提告的最後結果是不起訴，張善政應向國人公開道歉。（編輯：戴光育）1110901

張善政
張善政提告 鄭運鵬不害怕、鄭文燦籲誠實面對 綠指張善政抄襲勿躲宏碁後面 藍指混淆視聽抹黑
鄭運鵬
張善政研究計畫涉抄襲 鄭運鵬：應出面說明清楚 警械使用條例修法受關注 蘇貞昌：要做警察後盾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族