張善政提告 鄭運鵬競辦：若不起訴應公開道歉

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（中央社記者葉臻桃園1日電）國民黨桃園市長參選人張善政提告民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦誹謗。鄭運鵬競辦表示，濫告是轉移焦點、浪費司法資源；若提告結果是不起訴，張善政應公開道歉。

張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。張善政今天登記參選時說，將提告鄭文燦及鄭運鵬涉嫌誹謗及意圖使人不當選。張善政的律師團已在下午到桃園地檢署提告。

鄭運鵬競選辦公室發言人、律師范綱祥傍晚發布聲明指出，整起事件起源於週刊揭露，張善政混淆主體提告，牽扯不相干的鄭運鵬及鄭文燦，讓人不得不懷疑是把提告當成選舉手段使用；採取司法途徑捨近求遠，讓人感覺是拖延戰術，不願意盡速澄清事實，對選民負責。

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范綱祥表示，張善政如果認為冤屈，最有效、最直接方式就是清楚交代相關抄襲內容是否存在？原因及責任為何？而不是用政治語言及政治動作掩飾研究倫理的問題。

范綱祥說，鄭運鵬、鄭文燦合理引述週刊內容，皆屬可受公評之事。張善政用濫告轉移焦點，徒然浪費司法資源，是最不好的示範；如果張善政提告的最後結果是不起訴，張善政應向國人公開道歉。（編輯：戴光育）1110901