研究計畫疑複製NCC報告 鄭運鵬盼張善政公開資訊

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）根據媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫，疑複製貼上NCC委託工研院執行研究報告。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，希望張善政開記者會公開所有資訊。

根據自由時報今天報導，張善政執行的農委會3年期研究計畫，遭人向媒體檢舉，其中2009年、經費約新台幣1700萬元報告書，在60頁的子報告中多頁疑複製、貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行的報告。

鄭運鵬上午出席永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程開工典禮，在典禮後接受媒體聯訪，對於張善政上午針對上述報導回應說是合理使用NCC的研究報告。鄭運鵬表示，以一個5736萬元的研究案來說，這樣複製貼上的比例跟內容、不加入附註，是很不可思議的事。

鄭運鵬指出，張善政花了很多時間受訪，甚至和律師研究相關案件將其政治導向，到目前為止，張善政對各界的質疑，態度是高傲的，也不理解市民有知道所有真相的權利。張善政在抨擊桃園市政是毫無根據，在反省自己的醜聞是毫無誠意，這2個態度相信市民看在眼裡。

記者詢問如何看待張善政最近頻頻接受專訪。鄭運鵬認為，有媒體邀請或訪問是選舉過程完全尊重，但與其花時間跟穿著律師袍的律師拍照、研究案情或受訪，張善政應該公開完整說明研究案的醜聞，哪些是複製貼上農委會、工研院、中、美、日等國資訊，總要告訴大家是不是複製貼上、有沒有把引用來源加以註記。

對於張善政說鄭運鵬該為「挺抄襲」道歉。鄭運鵬表示，他做的事全都公開，講的每句話也沒有收回，但是張善政檢討桃園市政毫無根據，複製貼上高中生的報告就可質疑桃園市政，反省自己的醜聞毫無誠意。

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鄭運鵬說，5736萬的政府研究委託案對張善政來說可能是九牛一毛，但這是大家的納稅錢，多數國人一輩子賺不了那麼多，「他不要認為這是easy money懶得說明」，用質疑別人的方式迴避自己的責任，這不是市民要的市長參選人態度，張善政與其花口水講鄭運鵬，不如好好說明清楚。

張善政上午前往台北市接受廣播節目專訪，在節目後於媒體聯訪表示，農委會研究計畫的目標就是要報導引進國內外農業電子化新知，NCC有一份報告剛好跟題目相關所以引用。他強調這不是抄襲也不是剽竊，是合理使用，依據著作權法第50條、第52條規定，引用是完全合法。（編輯：方沛清）1110905