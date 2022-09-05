北市戰況激烈 蔣萬安喊話分裂只會滅亡

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（中央社記者王承中台北5日電）台北市長選舉戰況激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，年底選舉絕對不是一場地方選舉，更攸關中華民國未來能否走在正確的道路上。國民黨要團結一致，集中選票；只有團結一致才有勝利，一旦分裂，只會滅亡。

中華民國公教軍警消聯合總會今天在台北國軍英雄館，舉辦「力挺蔣萬安競選台北市長後援會授旗典禮」，國民黨台北市長參選人蔣萬安親自到場，而國民黨主席朱立倫、前副總統吳敦義及前台中市長胡志強等人都現身力挺。

蔣萬安在致詞時表示，公教軍警消一直以來扮演社會重要基石，也是穩定國家的力量，但在民進黨執政下，卻不斷被污名化、貼標籤，透過年金改革趕盡殺絕。他認為這一點絕對要撥亂反正，呼籲大家在年底選舉，用選票表達捍衛公平正義的決心。

蔣萬安指出，年底選舉絕對不是一場地方選舉，更攸關中華民國未來能否走在正確的道路上，因為要告訴下一代，台灣需要的是誠信、正派的政治人物，絕不是謊話連篇、論文抄襲、對網路言論箝制不敢表達立場的人。

蔣萬安表示，國民黨要團結一致，集中選票，只有團結一致才有勝利，一旦分裂，只會滅亡。

朱立倫則表示，國民黨要團結一致，讓台北市藍天再現，讓蔣萬安能順利當選。每一張選票都是關鍵，一定要集中選票讓蔣萬安當選，就是台北市未來的希望，也是大家共同的勝利。

針對民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁政策影片中，陳時中從廁所隔板上方探頭的畫面引起討論。朱立倫表示，偷窺絕對是犯罪行為，台北市民需要清潔衛生的環境，而安全的公廁就不能有偷窺猥褻行為，怎麼會有市長參選人用偷窺猥褻的方式做政策宣傳，實在無法理解。

朱立倫表示，最近看到很多民調，蔣萬安都穩定領先，也尊重其他民調結果，蔣萬安本人很努力，也結合議員一起深耕基層，給蔣萬安加油。

此外，民進黨團質疑國民黨新竹市長參選人林耕仁碩士論文涉抄襲。朱立倫表示，民進黨要用潑髒水的方式，就請提出具體實證，不要想為林智堅一個人脫罪，就想把所有人都潑髒水。呼籲民進黨，潑再多的髒水，不如讓大家看到一場乾淨的選舉。（編輯：翟思嘉）1110905